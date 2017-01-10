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MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ FETÖ'CÜLERE DAVA!


MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ FETÖ'CÜLERE DAVA!
Tarih : 10 Ocak 2017, 14:07
Puan Ver : Marmara Üniversitesi'ndeki Fetö'cülere Dava!(5/10)7


15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



FETÖ/PDY'nin üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Marmara Üniversitesi bünyesinde örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen ByLock kullanıcısı 40 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen ve 15'i de tutuklu bulunan Marmara Üniversitesi'ndeki FETÖ'cü akademisyenlere yönelik soruşturma tamamlandı.



15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcı Mehmet Şenay Baygın'ca şüpheliler için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



İddianamede şüpheli öğretim üyelerinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları, örgütün bankası Bank Asya'da hesapları bulunduğu, örgüt adına üniversitede faaliyet yürüttükleri iddia edildi.



 



kaynak:sabah








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