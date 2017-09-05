Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda üç yavru köpeğin kulağını keserek ölüme terk eden asker gözaltına alındı.

Üç yavru köpeğin kulağını keserek işkence eden öne sürülen asker, gözaltına alındı. Hayvan hakları temsilcilerine teslim edilen üç yavru köpek veterinerde tedavi altına alındı.

KÖPEKLERİN KULAĞINI KESEREK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Olay, dün Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda meydana geldi. Anti sosyal kişilik bozukluğu olduğu öne sürülen C.A. adlı bir er, üs içinde bulunan bir anne ve altı köpek yavrusunun kulaklarını keserek cep telefonuyla fotoğraflarını çekti.

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA HAVA ATTI

Çektiği fotoğrafları arkadaşlarına göstermesi üzerine başka bir er durumu komutanlarına bildirdi. İhbar üzerine bir binbaşı, bir astsubay ve askerler üs içinde kulağı kesilen köpekleri aramaya başladı. Yapılan aramalarda, kulağı kesilmiş ve kanlar içinde otların arasında yatmış üç yavru köpek bulundu.

KÖPEKLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bunun üzerine üç yavru köpek, Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Tülay Yıldız'a teslim edildi. Yıldız, yaralı köpekleri Armutalan Mahallesi'ndeki bulunan bir veterinere götürdü. Çoban kırması (melezi) olduğu tespit edilen 4 aylık yavru köpek burada tedaviye alındı. Yavru köpeklerin yapılacak tedavi sonrası Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

İŞKENCECİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Bu arada köpeklere işkence eden Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndaki C.A. adlı askerin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam etti.

Kaynak: haberinburada