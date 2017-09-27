MARSİLYA-TOULOUSE MAÇI İÇİN 2 BİN KİLOMETRE YOL GİDEN TARAFTAR SAHAYA ÇIKTI GOLÜNÜ ATTI
Marsilya taraftarı olan Kamel Zaroual Toulouse maçı için bisikletiyle 2 bin kilometre yol kat etti. Maçın başlama vuruşunu yapan Zaroual ,Toulouse kalesine bir de gol attı.
Marsilya ile Toulouse arasında oynanacak karşılaşma için bisikletle 2 bin kilometre yol kat eden Marsilya taraftarı Kamel Zaroual bir rüyasını gerçekleştirdi ve maçın başlama vuruşunu yaptı. Hatta başlama vuruşunu yapmakla kalmadı, futbolcuların arasından geçti ve topu kaleye gönderdi.
MARSİLYA MAÇI 2-0 KAZANDI
Pazar günü oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazandı. Veledrome Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Florian Thauvin ve 61. dakikada Lucas Ocampos attı.
Bu galibiyetle Olympique Marsilya, puanını 13 yaparak 5. sıraya çıktı. Toulouse ise 7 puanla 14. sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
- Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar