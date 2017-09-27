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Marsilya-Toulouse Maçı İçin 2 Bin Kilometre Yol Giden Taraftar Sahaya Çıktı Golünü Attı

MARSİLYA-TOULOUSE MAÇI İÇİN 2 BİN KİLOMETRE YOL GİDEN TARAFTAR SAHAYA ÇIKTI GOLÜNÜ ATTI

Marsilya taraftarı olan Kamel Zaroual Toulouse maçı için bisikletiyle 2 bin kilometre yol kat etti. Maçın başlama vuruşunu yapan Zaroual ,Toulouse kalesine bir de gol attı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Marsilya-Toulouse Maçı İçin 2 Bin Kilometre Yol Giden Taraftar Sahaya Çıktı Golünü Attı(7/10)3

Marsilya ile Toulouse arasında oynanacak karşılaşma için bisikletle 2 bin kilometre yol kat eden Marsilya taraftarı Kamel Zaroual bir rüyasını gerçekleştirdi ve maçın başlama vuruşunu yaptı. Hatta başlama vuruşunu yapmakla kalmadı, futbolcuların arasından geçti ve topu kaleye gönderdi.

MARSİLYA MAÇI 2-0 KAZANDI

Pazar günü oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazandı. Veledrome Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Florian Thauvin ve 61. dakikada Lucas Ocampos attı.

Bu galibiyetle Olympique Marsilya, puanını 13 yaparak 5. sıraya çıktı. Toulouse ise 7 puanla 14. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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