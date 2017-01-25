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mb faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 liraya dayandı

MB FAİZ KARARI SONRASI DOLAR YENİDEN 3.80 LİRAYA DAYANDI

Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, dün döndüğü 3.77 - 3.78 bandından dönerek, 3.7995 lira ile yeniden 3.80 lira sınırına dayandı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 09:25
Puan Ver : Mb Faiz Kararı Sonrası Dolar Yeniden 3.80 Liraya Dayandı(10/10)11


Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, dün döndüğü 3.77 - 3.78 bandından dönerek, 3.7995 lira ile yeniden 3.80 lira sınırına dayandı.



Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, dün döndüğü 3.77 - 3.78 bandından dönerek, 3.7995 lira ile yeniden 3.80 lira sınırına dayandı.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizinin değişmemesine karşın, bankaların son dönemde sıkça kullanmaya başladığı, "Geç Likidite Penceresi" uygulaması çerçevesinde, borç verme faizinin yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltilmesi dövizin yeniden aşağıya çekilmesine neden oldu.



PPK kararı öncesi, faiz artırım beklentisine bağlı olarak 3.73 liraya kadar gerileyen dolar, kararın ardından hızla tırmanarak 3.8232 liraya kadar çıktı. Dolar yeni güne de 3.77 - 3.78 bandında başladıktan sonra, 3.79 düzeyininin üzerine yükseldi. Faiz kararıyla dün önce 4.1027 liraya fırlayan euro da yeni güne 4.0730 liradan başladıktan sonra, 4.06 - 4.07 aralığında hareket etmeye başladı.



 



kaynak:haberler






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