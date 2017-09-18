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MEB MÜSTEŞARI: TEOG'UN YERİNE SINAVSIZ SİSTEM GELİYOR


MEB Müsteşarı: TEOG'un Yerine Sınavsız Sistem Geliyor
Tarih : 18 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Meb Müsteşarı: Teog'un Yerine Sınavsız Sistem Geliyor(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaldırılması gerekir" dediği TEOG'la ilgili MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de açıklama yaptı. Tekin konuşmasında "Sınavsız model seçeneği değerlendiriliyor." dedi.

"TEOG'UN YAPILIP YAPILMAYACAĞI KASIM'DA BELLİ OLACAK"

MEB müsteşarı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, "Liselere geçişte sınavsız bir dönem başlayacak. Çalışma grubu oluşturuldu. Kasım ayında TEOG'un yapılıp yapılmayacağı kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Tekin, yeni modelin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi. Tekin, konuyla ilgili Çarşamba günü açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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