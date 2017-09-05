Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesindeki duyuruda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

İL DEĞİŞTİRMEK İÇİN SINIR 3 YIL

Açıklamaya göre, öğretmenlerden 30 Eylül 2017 itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde veya il dışındaki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

YÖNETİCİLERDE SÜRE KURALI YOK

Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında idari tasarrufla yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte hesaplanacak.

Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Bu kapsamda bulunan öğretmenlerden iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacaklar, il genelinde alanlarında öğretmen ihtiyacı olmaması halinde süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

YURT DIŞI GÖREVİ 30 EYLÜL'E KADAR BİTMELİ

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacak.

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bu süreyi tamamlayanlar ise iller arasında yer değişikliği isteğinde bulunabilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül'e kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

SON BAŞVURU 12 EYLÜL, ATAMA 14 EYLÜL'DE

Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 12 Eylül 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

Yer değiştirme başvuruları 08-12 Eylül 2017 arasında alınacak, atamalar 14 Eylül 2017'de, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül 2017 arasında yapılacak.

Kaynak: haberinburada