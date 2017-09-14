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MEB'DEN SERVİSLERE GÜN IŞIĞI AYARI


MEB'den Servislere Gün Işığı Ayarı
Tarih : 14 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Meb'den Servislere Gün Işığı Ayarı(8/10)4

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Eylül tarihinde, yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınladığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, "2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması" istendi.

SERVİSLERE GÜN IŞIĞI AYARI

Bundan dolayı, "Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi" talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi. Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

KAYIT PARASI İSTEYENE İŞLEM YAPILACAK

Genelgede, ayrıca velilerden kayıt ücreti adı altında ücret talep edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, isteyen okul yöneticileri hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

İSTANBUL'DA 08.00'DEN ÖNCE ZİL ÇALMAYACAK

Geçen yıl sabahın erken saatlerinde öğrencilerin yollara düşmesi yoğun eleştirilere neden olmuştu. Uykulu gözlerle dersbaşı yapan öğrenciler için İstanbul Valiliği bu seneye yönelik yeni bir adım atarak, ilçe milli eğitim müdürlükleri yanında kaymakamlıklara ve ilçe emniyet müdürlüklerine de gönderilen yazıyla ikili eğitim yapan okullarda derslerin saat 08.00'den önce başlatılmaması talimatı verdi. Yeni uygulama tekli eğitim yapan okulları memnun ederken ikili öğretim olan kurumlarda ders çıkış saati 19.00'u bulacak. İstanbul Valiliği'ndeki yetkililerden alınan bilgilere göre, geçen sene başlanan yaz saati uygulaması ardından velilerin isteği üzerine bu karar alındı. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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