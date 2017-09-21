TBMM, Irak tezkeresini görüşmek için Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, resmi Twitter hesabından TBMM'nin 23 Eylül cumartesi günü saat 16:00' da olağanüstü toplantıya çağırıldığını açıkladı.

GÜNDEM IRAK

TBMM, Irak tezkeresini görüşmek için tek gündemle toplanacak. Oturumda Kuzey Irak'ın 25 Eylül'de yapmayı planladığı ve Türkiye'nin karşı çıktığı referandum süreci de görüşülecek.

CUMA GÜNÜ DE MGK TOPLANACAK

Cuma günü de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplanacak. MGK'da, Kuzey Irak'ın referandum ısrarına verilecek cevaplar belirlenecek. Erdoğan, ABD'de yaptığı açıklamada bu cevabın "nihai" olacağını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada