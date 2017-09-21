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Meclis Cumartesi Günü Irak Tezkeresini Görüşmek İçin Olağanüstü Toplanacak

MECLİS CUMARTESİ GÜNÜ IRAK TEZKERESİNİ GÖRÜŞMEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

TBMM, Irak tezkeresini görüşmek için Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

Tarih : 21 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Meclis Cumartesi Günü Irak Tezkeresini Görüşmek İçin Olağanüstü Toplanacak(6/10)2

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, resmi Twitter hesabından TBMM'nin 23 Eylül cumartesi günü saat 16:00' da olağanüstü toplantıya çağırıldığını açıkladı.

GÜNDEM IRAK

TBMM, Irak tezkeresini görüşmek için tek gündemle toplanacak. Oturumda Kuzey Irak'ın 25 Eylül'de yapmayı planladığı ve Türkiye'nin karşı çıktığı referandum süreci de görüşülecek.

CUMA GÜNÜ DE MGK TOPLANACAK

Cuma günü de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplanacak. MGK'da, Kuzey Irak'ın referandum ısrarına verilecek cevaplar belirlenecek. Erdoğan, ABD'de yaptığı açıklamada bu cevabın "nihai" olacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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