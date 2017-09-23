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MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI! GÜNDEMDE TEZKERE VAR


Meclis Olağanüstü Toplandı! Gündemde Tezkere Var
Tarih : 23 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : Meclis Olağanüstü Toplandı! Gündemde Tezkere Var(10/10)6

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuzey Irak gündemiyle olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kısa konuşmasının ardından elektronik yoklamaya geçildi.

Toplantıda hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meclis'teki oturuma katılması bekleniyor.

TEZKERENİN UZATILMASI KUZEY IRAK'A MESAJ

Hükümetin 30 Ekim'e kadar süresi vardı ancak tezkerenin 25 Eylül'deki referandumdan önce uzatılması Kuzey Irak yönetimine verilen bir mesaj olacak.

TEZKERE METNİNDE YENİ İFADELER

Tezkere metnine de referanduma yönelik ifadeler eklendi. I"rak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldu bittiler oluşturmaya yönelik her türlü risk milli güvenliğimiz için hayati önemdedir" denildi.

"Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler" ifadesi de tezkere metnine girdi.

MHP VE CHP DESTEK VERİYOR

Tezkerede bu nedenlerle, Türk askerinin Suriye ve Irak'a gönderilmesi konusunda hükümete bir yıl daha yetki veriliyor. MHP ve CHP tezkereye destek vereceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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