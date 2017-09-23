Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Meclis'te bir devrin sonu! Kavaslar renklendi

MECLİS'TE BİR DEVRİN SONU! KAVASLAR RENKLENDİ

Olağanüstü toplanan Meclis'te görev yapan kavasların yeni kıyafetleri dikkat çekti. Erkek kavaslar, yeşil detaylı ceket ve pantolon giydi. Yeni kıyafet, siyah kravatla tamamlandı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Meclis'te Bir Devrin Sonu! Kavaslar Renklendi(5/10)1

Irak ve Suriye tezkeresinin bir yıl daha uzatılması olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda yenilikler gözlerden kaçmadı.

KAVASLARIN KIYAFETLERİ DEĞİŞTİ

Meclis Genel Kurulu'nda görev yapan kavaslar yeni kıyafetleriyle ilk kez görüntülendi. Daha önce frak, gömlek, papyon ile aksesuar olarak halkalardan oluşan ortasında ay yıldız bulunan gümüş zincir kombiniyle görev yapan kavaslar bu kez farklıydı.

KAVASLAR, YEŞİL DETAYLI YENİ KIYAFETLE BOY GÖSTERDİ

Erkek kavasların yakasında yeşil detaylar bulunan siyah ceket ile yeşil şeritli siyah pantolon, beyaz gömlek giydikleri, siyah kravat taktıkları görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meclis  Te  Bir  Devrin  Sonu  Kavaslar  Renklendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER