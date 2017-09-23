MECLİS'TE BİR DEVRİN SONU! KAVASLAR RENKLENDİ
Olağanüstü toplanan Meclis'te görev yapan kavasların yeni kıyafetleri dikkat çekti. Erkek kavaslar, yeşil detaylı ceket ve pantolon giydi. Yeni kıyafet, siyah kravatla tamamlandı.
Irak ve Suriye tezkeresinin bir yıl daha uzatılması olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda yenilikler gözlerden kaçmadı.
KAVASLARIN KIYAFETLERİ DEĞİŞTİ
Meclis Genel Kurulu'nda görev yapan kavaslar yeni kıyafetleriyle ilk kez görüntülendi. Daha önce frak, gömlek, papyon ile aksesuar olarak halkalardan oluşan ortasında ay yıldız bulunan gümüş zincir kombiniyle görev yapan kavaslar bu kez farklıydı.
KAVASLAR, YEŞİL DETAYLI YENİ KIYAFETLE BOY GÖSTERDİ
Erkek kavasların yakasında yeşil detaylar bulunan siyah ceket ile yeşil şeritli siyah pantolon, beyaz gömlek giydikleri, siyah kravat taktıkları görüldü.
Kaynak: haberinburada
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