MECLİS'TE TEZKERE GÖRÜŞÜLÜRKEN TSK HABUR'DAKİ TATBİKATIN SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
TSK, Meclis'te tezkere tartışmaları devam ederken Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhası ilave birliklerin de katılımıyla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükselttiğini açıkladı. İkinci safhasına geçtiği bildirilen tatbikat, ilave birliklerin de katılımıyla devam ediyor.
GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.
ANADOLU AJANSI FOTOĞRAFLARI GEÇTİ
Anadolu Ajansı da, bölgede devam eden tatbikattan son görüntüleri aboneleriyle paylaştı.
BARZANİ ISRAR EDİNCE TATBİKAT BAŞLADI
TSK, Kuzey Irak yönetiminin referandum konusundaki ısrarından sonra, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de çok geniş kapsamlı bir tatbikat başlatmıştı.
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı, gittikçe genişletilerek yeni menfezler kazıldı.
Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleştirilen zırhlı araçlarda askerler, teyakkuz halinde bekliyor.
ACİL MÜDAHALE MERKEZİ KURULDU
Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için askerler sık sık devriye geziyor.
Tatbikat alanında olası durumlara karşı acil müdahale merkezinin de yer aldığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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