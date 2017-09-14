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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, LUDOGORETS'LE GOLSÜZ BERABERE KALDI


Medipol Başakşehir, Ludogorets'le Golsüz Berabere Kaldı
Tarih : 14 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Ludogorets'le Golsüz Berabere Kaldı(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi C grubu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk etti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı oynanan mücadelede Başakşehir 16 şut çekmesine rağmen topu ağlara yollayamadı, maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir grubuna 1 puanla başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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