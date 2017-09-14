MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, LUDOGORETS'LE GOLSÜZ BERABERE KALDI
UEFA Avrupa Ligi C grubu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk etti.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı oynanan mücadelede Başakşehir 16 şut çekmesine rağmen topu ağlara yollayamadı, maç 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Başakşehir grubuna 1 puanla başladı.
Kaynak: haberinburada
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