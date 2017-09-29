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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, PORTEKİZ EKİBİ BRAGA'YA 2-1 BOYUN EĞDİ


Medipol Başakşehir, Portekiz Ekibi Braga'ya 2-1 Boyun Eğdi
Tarih : 29 Eylül 2017, 01:40
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Portekiz Ekibi Braga'ya 2-1 Boyun Eğdi(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda 90. dakikada yediği golle Braga'ya 2-1 mağlup oldu.

Maça iyi başlayan Başakşehir, ilk yarıda topun hakimiydi. Ancak 26. dakikada savunmanın bir anlık hatasını iyi değerlendiren Ahmed Hassan, Braga'yı 1-0 öne geçirdi. Başakşehir bu gole cevabı ise gecikmedi.

EMRE'NİN GOLÜ YETMEDİ

28. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu başına geçen Emre Belözoğlu, harika bir golle skora dengeyi getirdi. İkinci yarıda da etkili olan temsilcimiz, buna karşın aradığı galibiyet golünü bulamazken, 90. dakikada Fransergio'nun golü, Braga'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 1 puanda yükselirken Braga puanını 6 yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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