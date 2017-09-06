Verdiği bir röportajda "Bir meditasyon sırasında kendi cenaze törenimi yaşadım, herkes ağlıyordu" diye açıklama yapan Çağla Şikel, konuyla ilgili gelen eleştirilere sert karşılık verdi

"CAHİLLER ABUK SABUK YORUM YAPIYOR"

Habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan ünlü manken, şöyle dedi:

"Meditasyon derin bir uyku hali. Normal hayatın akışından, koşturmacasından uzak kalıp nefes aldığın bir an. O an teşekkür edersin, dua edersin. Rüya gibi düşünün. Bunu bilmeyen cahiller abuk sabuk yorumlar yapıyorlar."

Kaynak: haberinburada