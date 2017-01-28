

Kadınlarda ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.



"KALP-DAMAR SAĞLIĞINI KORUYUCU ÖZELLİĞE SAHİP"



Kalp-damar sağlığını koruyan keçiboynuzu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Diyetisyen Gözde Gence, kan kolesterol düzeyi ve keçiboynuzu ile ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçlarını şu sözlerle açıklıyor;