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Mehmet Ali Erbil, Kovuldu İddialarına Yanıt Verdi

MEHMET ALİ ERBİL, KOVULDU İDDİALARINA YANIT VERDİ

Asistan kızı rahatsız ettiği gerekçesiyle kanaldan kovulan Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan canlı yayın yapıp "İftira atıyorlar." dedi.

Tarih : 15 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Mehmet Ali Erbil, Kovuldu İddialarına Yanıt Verdi(6/10)2

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Asistan kızı rahatsız ettiği için, Türk Malı dizisinden kovulduğu söylenen Mehmet Ali Erbil konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan canlı yayın yaparak bu iddialara cevap verdi. Erbil, "Bana iftira atıyorlar." diyerek suçlamaları reddetti.

ARKADAŞI KÜFÜRLER ETTİ

Mehmet Ali Erbil açıklama yaparken yanında bulunan arkadaşı daküfürler etmeye başladı. Mali de arkadaşının küfürlerine kahkahalarıyla eşlik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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