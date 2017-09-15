Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Asistan kızı rahatsız ettiği için, Türk Malı dizisinden kovulduğu söylenen Mehmet Ali Erbil konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan canlı yayın yaparak bu iddialara cevap verdi. Erbil, "Bana iftira atıyorlar." diyerek suçlamaları reddetti.

ARKADAŞI KÜFÜRLER ETTİ

Mehmet Ali Erbil açıklama yaparken yanında bulunan arkadaşı daküfürler etmeye başladı. Mali de arkadaşının küfürlerine kahkahalarıyla eşlik etti.

Kaynak: haberinburada