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mehmet ekici transferinde galatasaray devrede

MEHMET EKİCİ TRANSFERİNDE GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mehmet Ekici için devreye girdi.

Tarih : 25 Ocak 2017, 09:43
Puan Ver : Mehmet Ekici Transferinde Galatasaray Devrede(8/10)9


Habere göre; G.Saray Kulübü menajerlerin önerisine yeşil ışık yakıp Mehmet Ekici ile temas kurmalarını istedi.



Galatasaray, yıldız futbolcuya takasta Trabzon'a vermek istediği Chedjou'nun yıllık ücretini teklif etti.



Yani Galatasaray, Ekici'ye yıllık 2.2 milyon euro teklif etti.



Chedjou - Mehmet Ekici takasına Trabzonspor yönetimi " Oyuncu ile anlaşın, yeter" diyerek kabul etti.



Trabzonspor onay verse de Mehmet Ekici, Galatasaray'a 'evet' demedi.



 



kaynak:sabah






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