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MEHMETÇİK, KURBAN BAYRAMI'NA SINIRDA GİRDİ! ELLERİ TETİKTE, GÖZLERİ SINIRDA


Mehmetçik, Kurban Bayramı'na Sınırda Girdi! Elleri Tetikte, Gözleri Sınırda
Tarih : 01 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Mehmetçik, Kurban Bayramı'na Sınırda Girdi! Elleri Tetikte, Gözleri Sınırda(7/10)3

Kars-Ermenistan sınırında askerler Kurban Bayramı'na sınırı koruyarak girdi. Komutanları ve asker arkadaşlarıyla bayramlaşan askerler aileleriyle telefonda bayramlaştı.

BAYRAMI KOMUTANLARI VE ARKADAŞLARIYLA KUTLADILAR

25. Hudut Tugayı 4. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolunda vatani görevini yapan askerler Kurban Bayramı'na sınırda girdi. Bir taraftan Kars-Ermenistan sınırının sıfır noktasında devriye görevini ifa eden askerler, diğer taraftan bayram sevincini komutanları ve arkadaşlarıyla yaşadı.

KOMUTANIN TELEFONUYLA SİVAS'TAKİ ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ

Sınır Karakolunda düzenlenen bayramlaşmada kuleye çıkan Bölük Komutanı Yüzbaşı Erkan Zorlu, kule nöbetçisi Piyade Er Ramazan Yurttaş'ı, Sivas'taki annesiyle telefonda görüştürdü. Bölük komutanın telefonuyla annesiyle görüşen Ramazan Yurttaş, annesinin bayramını kutladı, komutanı ve arkadaşlarının selamını söyledi. Er Ramazan Yurttaş, daha sonra bayram sabahı annesiyle görüşmenin buruk sevincini yaşadı."BİR SONRAKİ BAYRAM YANINDAYIM CANIM"

Şehit Piyade Er Ramazan Koçak Hudut Karakolunda sınırı bekleyerek vatan görevini ifa eden Piyade Er Murat Karaman, Kocaeli'ndeki nişanlısını aradı. Nişanlı çift telefonda duygulu anlar yaşarken, Murat Karaman, "Canım bir sonraki bayramda yanındayım" diyerek nişanlısının bayramı kutladı."AİLELERİNİZ SİZİN SAYENİZDE HUZUR İÇERİSİNDE BİR BAYRAM GEÇİRİYOR"

Askerlerine "ailelerinizi mutlaka arayın, selam ve saygılarımızı iletin" diyen Bölük Komutanı Erkan Zorlu, "Arkadaşlar Kurban Bayramı'nı birlikte karşıladığımız bu günde izine gidemeyen arkadaşlarımız üzülmesinler, ailelerinizin ve sevdikleriniz sizin sayenizde huzur içerisinde bir bayram geçirdiğini unutmayın. Dün bu görevi babalarınız yerine getirmişti. Yarın da kardeşleriniz ve çocuklarınız yerine getirecektir. Milletimiz hiçbir fedakarlıktan sakınmayarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren, siz değerli Mehmetçiklerimize minnettardır. Bugün aileleriniz mutlaka arayın, selam ve saygılarımızı iletin. Hepinizin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.ELLERİ TETİKTE SINIRI GÖZETLİYORLAR

Kars-Ermenistan sıfır noktasında sınırı bekleyen Mehmetçikler, her gün sırayla yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda devriye görevi yürütüyor. Bir kısım asker devriye görevini yerine getirirken, kule nöbetçileri de elleri tetikte sınırı gözetiyor. Adeta sınırdan kuş uçurtmayan Mehmetçik, düşmanlara gözdağı veriyor.

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Kaynak: haberinburada



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