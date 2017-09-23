MEKSİKA DAHA YARALARINI SARMADAN BİR DEPREM DAHA!
Geçtiğimiz Salı günü 7.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılan ve enkaz altında 295 kişinin öldüğü Meksika'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz Salı günü 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ve çok sayıda binanaın enkaza döndüğü Meksika'da şimdiye kadar 295 kişi hayatını keybetti.
SALI GÜNÜ 295 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
ABD'li deprem uzmanları, merkez üssü Meksika'nın Oaxaca bölgesinin yaklaşık 20 kilometre güneyi olan, 6,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 295 kişi hayatını kaybetmişti.
ENKAZ ALTINDA HALA KURTARILMAYI BEKLEYENLER VAR
En çok Meksiko, Morelos, Puebla, Guerrero ve Oaxaca'yı vuran depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına, ABD, İsrail, Japonya ve Panama'dan kurtarma ekipleri de katıldı.
Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: haberinburada
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