Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı

MEKSİKA'DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! ÇOK SAYIDA MEKSİKALI HAYATIN KAYBETTİ


Meksika'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem! Çok Sayıda Meksikalı Hayatın Kaybetti
Tarih : 20 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Meksika'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem! Çok Sayıda Meksikalı Hayatın Kaybetti(9/10)5

Meksika'da 7.4 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 7.1'e düşürüldü. Depremde onlarca kişi hayatını kaybetti.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Meksika'da meydana gelen şiddetli depremde insanlar sallanan binalardan kaçarak sokaklara koştu.

EN AZ 47 KİŞİ CAN VERDİ

Meksiko Eyaleti Valisi Eruviel Avila Villegas, 47 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DEPREM YERİN 51 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

10 GÜN ÖNCEKİ DEPREMDE 96 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8,1 şiddetindeki deprem en az 5 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meksika  Da  71  Büyüklüğünde  Deprem  Çok  Sayıda  Meksikalı  Hayatın  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER