MEKSİKA'DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! ÇOK SAYIDA MEKSİKALI HAYATIN KAYBETTİ
Meksika'da 7.4 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 7.1'e düşürüldü. Depremde onlarca kişi hayatını kaybetti.
BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Meksika'da meydana gelen şiddetli depremde insanlar sallanan binalardan kaçarak sokaklara koştu.
EN AZ 47 KİŞİ CAN VERDİ
Meksiko Eyaleti Valisi Eruviel Avila Villegas, 47 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
DEPREM YERİN 51 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
10 GÜN ÖNCEKİ DEPREMDE 96 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.
Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8,1 şiddetindeki deprem en az 5 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.
Kaynak: haberinburada
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