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MEKSİKA'DA DEPREMDE ACI DETAY 32 YIL ÖNCEKİ FELAKETİN YIL DÖNÜMÜNDE 7.1'LE SALLANDILAR


Meksika'da Depremde Acı Detay 32 Yıl Önceki Felaketin Yıl Dönümünde 7.1'le Sallandılar
Tarih : 20 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Meksika'da Depremde Acı Detay 32 Yıl Önceki Felaketin Yıl Dönümünde 7.1'le Sallandılar(6/10)2

Meksika 32 yıl önce yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremin yıl dönümünde 7.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı. Depremde şu ana kadar 248 kişi yaşamını yitirdi. Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto bir okulun yıkılması nedeniyle 20 çocuğun öldüğünü ve 30 çocuğun kayıp olduğunu söyledi.

ENKAZ ALTINDA KALANLARIN SAYISI BİLİNMİYOR

Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 248 kişi yaşamını yitirdi. Enkazın altında kalan ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki 7.1'lik depremin 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

HALK BÜYÜK KORKUYA KAPILDI

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Çok sayıda bina enkaza dönerken, halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.Bazı bina enkazlarında mahsur kalanların olduğu belirtildi. Meksiko'daki uluslararası havalimanında uçuşların durdurulduğu öğrenildi.

ÇÖKEN OKULDA 20 ÖĞRENCİ CAN VERDİ

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto başkent Meksiko'da bir okulun çökmesi nedeniyle 20 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve 30 öğrencinin de enkaz altında olduğunu söyledi.Deprem sonrası açıklama yapan Başkan Nieto, "Hasar gören tüm hastanelerin tahliye edilmesi emrini verdim" dedi.

MİLYONLARCA İNSAN ELEKRİKSİZ KALDI

Başkent Meksiko'daki uluslararası havalimanı da tüm uçuşlara kapatıldı.

Meksiko'da milyonlarca insanın elektriksiz kaldığı belirtiliyor. Ülkedeki elektrik dağıtım şirketi CFE 3.8 milyon kişiye elektrik verilemediğini duyurdu.

KİLİSELER DE YIKILDI

Morelos Valisi Graco Ramirez, Twitter'daki fotoğraflı paylaşımında, deprem nedeniyle eyalette 72 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Puebla Valisi Tony Gali de Twitter'daki paylaşımında, Cholula kentinde bazı kiliselerin çan kulelerinin yıkıldığını, bazı binaların da hasar gördüğünü belirtti. Eyalette ölenlerin sayısı 43 olarak veriliyor.

AYNI TARİHTE YENİDEN BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8.1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8.1 şiddetindeki deprem 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Depremde 30 bin kişi yaralanmıştı.

DEPREM OLDUĞUNUN FARKINA VARAMADILAR

Meksikalı yetkililer, halkın çoğunun deprem olduğunun farkına varamadığını, çünkü 1985 yılındaki depremin yıl dönümü nedeniyle alarm verildiğini belirtti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 20 milyondan fazla insan yaşıyor. Başkent Meksiko'da en az 400 binanın yıkıldığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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