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Meksika'da Yıkılan Binalardan Çocukların Ağlama Sesi Geliyor

MEKSİKA'DA YIKILAN BİNALARDAN ÇOCUKLARIN AĞLAMA SESİ GELİYOR

Meksika'da 7.1'lik depremin ardından enkaz altından kurbanları canlı çıkarma çalışmaları son hızla devam ederken yıkılan binalardan çocukların ağlama sesleri geliyor.

Tarih : 22 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Meksika'da Yıkılan Binalardan Çocukların Ağlama Sesi Geliyor(6/10)2

Tüm dünyanın endişeyle izlediği en önemli kurtarma çalışması ise Başkent Mexico City'de Coapa semtindeki Enrique Rebsamen isimli okulun enkazında yürütülüyor.

ENKAZ ALTINDAN ÇOCUKLARIN AĞLAMA SESLERİ GELİYOR

Şimdiye dek 20'den fazla minik çocuğun cansız bedenin çıkarıldığı 3 çocuğun ise sağ kurtarıldığı enkazın altında çocukların ağlama ve çığlık sesleri geliyor. 12 yaşındaki bir kız çocuğu sürekli olarak yardım görevlilerine sağ olduğunu ağlayarak söylüyor ve kurtarılmayı bekliyor.

EN AZ 30 ÇOCUK DAHA ENKAZ ALTINDA

Yağmura ve çökme riskine karşın ekipler 24 saat aralıksız kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Enaz altında yaşları 3 ile 14 arasında değişen en az 30 çocuğun daha bulunduğu sanılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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