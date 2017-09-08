Meksika'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin can verdiği 8.1 büyüklüğündeki deprem, dünyanın ekseninde kaymaya yol açtı. 5-10 yıl arasında meydana gelen 8 üzeri depremler, dünyanın ekseninde kaymaya ve ölümcül hasarlara neden oluyor.

SARSINTI 1 DAKİKADAN FAZLA SÜRDÜ

Pasifik Okyanusu açıklarında gerçekleşen sarsıntı, 1000 kilometreden fazla mesafede bulunan başkent Mexico City'deki binaları bir dakikayı aşkın süre şiddetli şekilde salladı. Büyük deprem Meksika'nın yanı sıra Guatemala, Honduras, Belize, Nikaragua ve El Salvador'da da hissedildi. Şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

DEPREM SIRASINDA GÖKYÜZÜNDE IŞIKLAR BELİRDİ

Öte yandan Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen ve başta Meksika olmak üzere 6 ülkeyi birden etkileyen 8 Eylül 2017 Meksika Depremi sırasında gökyüzünde enteresan ışıklar belirdi. Görüntülerde deprem sırasında ve sonrasında gökyüzünde beliren mavi ve yeşil renkte ışıklar yer alıyor.

"ORTAYA ÇIKAN ELEKTRİK YÜKÜNDEN KAYNAKLI"

Daha önce meydana gelen Japonya ve İtalya'da yaşanan depremler öncesinde de gökyüzünde nedeni bilinmeyen ve Meksika'da meydana gelen ışıklara benzeyen olaylar tespit edilmişti. Meksika basınına konuşan uzmanlar gökyüzünde meydana gelen ışıkların oluşum nedenini yer hareketlerinin ortaya çıkardığı elektrik yüküne bağlıyor.

Kaynak: haberinburada