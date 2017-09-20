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MEKSİKA'DAKİ DEPREMİ 10 GÜN ÖNCEDEN BİLEN PROF. ERCAN UYARDI: TEHLİKE GEÇMEDİ


Meksika'daki Depremi 10 Gün Önceden Bilen Prof. Ercan Uyardı: Tehlike Geçmedi
Tarih : 20 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Meksika'daki Depremi 10 Gün Önceden Bilen Prof. Ercan Uyardı: Tehlike Geçmedi(9/10)5

7 Eylül'de Meksika'da meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Yer kabuğundaki gerilim dünyanın herhangi bir yerinde 10 gün içerisinde depreme sebep olacak" demişti. Ercan'ın bu sözlerinden 12 gün sonra yine Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ercan, "Tehlike henüz geçmiş değil dünya yeni depremlere gebe." ifadesini kullandı.

Meksika'da 7 Eylül'de meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın ekseni kaymış, depremde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

"10 GÜN İÇERİSİNDE DEPREM OLACAK" DEMİŞTİ

Depremin ardından konuşan deprem uzmanı Ahmet Ercan, "Depremin ardından oluşan yer kabuğu gerginliği Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde 10 gün içerisinde büyük bir depreme sebep olacak" demişti.SÖZLERİNDEN 12 GÜN SONRA DEPREM OLDU: 248 KİŞİ ÖLDÜ

Bu sözlerden 12 gün sonra yine Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kez şehir merkezine daha yakın konumda meydana gelen depremde şimdiye denk 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.TEKRAR UYARDI: TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL

7.1 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından tekrar açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tehlikenin henüz bitmediğini söylüyor.

Ahmet Ercan, "Biz bu tip dönemlere yerin özgür salınımları diyoruz. Bu depremler devam edecek. Yerküre şu anda sönümlenme süreci içine girdi ama tam sönümlenemedi. Bu dönem yine aynı bölge 6.5 ile 7 arasında büyüklüğünde depremlere gebe. Özellikle Meksika'nın 200 kilometre çevresinde yine bu depremleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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