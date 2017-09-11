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Meksika'ya küçük kıyameti yaşatan depremde ölü sayısı artıyor

MEKSİKA'YA KÜÇÜK KIYAMETİ YAŞATAN DEPREMDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Meksika'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 91'e yükseldi.

Tarih : 11 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Meksika'ya Küçük Kıyameti Yaşatan Depremde Ölü Sayısı Artıyor(5/10)1

Meksika'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 91'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI HER GÜN ARTIYOR

Yetkililer, Meksika ve Guatemala'da hissedilen ve Meksika'nın güney kıyısını vuran 8.1 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısının 91'e çıktığını açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 89.7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı.

1985'TE 9 BİN 500 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Eylül 1985'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde Meksiko City civarında 9 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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