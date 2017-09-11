MEKSİKA'YA KÜÇÜK KIYAMETİ YAŞATAN DEPREMDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Meksika'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 91'e yükseldi.
Meksika'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 91'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI HER GÜN ARTIYOR
Yetkililer, Meksika ve Guatemala'da hissedilen ve Meksika'nın güney kıyısını vuran 8.1 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısının 91'e çıktığını açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 89.7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı.
1985'TE 9 BİN 500 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Eylül 1985'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde Meksiko City civarında 9 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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