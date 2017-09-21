Melania Trump'ın BM'de konuşma yaparken giydiği 3.000 dolar değerindeki pembe elbise alay konusu oldu. Melania Trump, 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası' filmindeki karakterin kıyafetine benzetildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde afet bölgesine topuklu ayakkabıyla gitmeyi tercih edince eleştiri oklarının hedefi olan First Lady Melania Trump, bu kez de Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma sırasında giydiği elbiseyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

BM'DE FOSFOR PEMBESİ ELBİSE GİYDİ

BM'de 'zorbalığın tehlikeleri ve çocuklar için iyi bir örnek olma' konulu konuşması sırasında Trump, Delpozo imzalı fosforlu pembe ve kabarık kollu bir elbise giymeyi tercih etti.

MELANIA TRUMP'A 'WILLY WONKA' BENZETMESİ

First Lady'nin konuşmasında değindiği konu kadar, elbisesi de sosyal medyanın diline düştü. İnternet kullanıcılarından ABD Başkanı Donald Trump'ın da rakiplerine 'zorbalık yaptığı' yorumları gelirken, Melania Trump'ın 3.000 dolar değerindeki elbisesi de 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası' filmindeki karakterin kıyafetine benzetildi.

3 BİN DOLARLIK ELBİSEYLE VERDİĞİ MESAJ ÇELİŞTİ

​Bir Twitter kullanıcısı, "Binlerce dolarlık pembe Delpozo kıyafeti giyen Melania Trump 'Hiçbir çocuk açlık çekmemeli' diyor" dedi.

Kaynak: haberinburada