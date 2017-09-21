MELANİA TRUMP'IN ELBİSESİ SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Melania Trump'ın BM'de konuşma yaparken giydiği 3.000 dolar değerindeki pembe elbise alay konusu oldu. Melania Trump, 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası' filmindeki karakterin kıyafetine benzetildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde afet bölgesine topuklu ayakkabıyla gitmeyi tercih edince eleştiri oklarının hedefi olan First Lady Melania Trump, bu kez de Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma sırasında giydiği elbiseyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
BM'DE FOSFOR PEMBESİ ELBİSE GİYDİ
BM'de 'zorbalığın tehlikeleri ve çocuklar için iyi bir örnek olma' konulu konuşması sırasında Trump, Delpozo imzalı fosforlu pembe ve kabarık kollu bir elbise giymeyi tercih etti.
MELANIA TRUMP'A 'WILLY WONKA' BENZETMESİ
First Lady'nin konuşmasında değindiği konu kadar, elbisesi de sosyal medyanın diline düştü. İnternet kullanıcılarından ABD Başkanı Donald Trump'ın da rakiplerine 'zorbalık yaptığı' yorumları gelirken, Melania Trump'ın 3.000 dolar değerindeki elbisesi de 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası' filmindeki karakterin kıyafetine benzetildi.
3 BİN DOLARLIK ELBİSEYLE VERDİĞİ MESAJ ÇELİŞTİ
Bir Twitter kullanıcısı, "Binlerce dolarlık pembe Delpozo kıyafeti giyen Melania Trump 'Hiçbir çocuk açlık çekmemeli' diyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar