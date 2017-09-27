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Meral Akşener Partisinin Kurucular Listesini Açıkladı: 15 Temmuz Gazisi de Var

MERAL AKŞENER PARTİSİNİN KURUCULAR LİSTESİNİ AÇIKLADI: 15 TEMMUZ GAZİSİ DE VAR

Meral Akşener yeni kuracağı partinin kurucularını açıkladı. İsimler arasında 15 Temmuz gazisi ve Aşık Veysel'in torunu da var.

Tarih : 27 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Meral Akşener Partisinin Kurucular Listesini Açıkladı: 15 Temmuz Gazisi De Var(5/10)1

Basın toplantısı düzenleyen Akşener, yeni partisinin 'Kurucular Kurulu'nda kimlerin olduğunu duyurdu.

AŞIK VEYSEL'İN TORUNU DA LİSTEDE

Akşener'in yeni partisinin kurucuları arasında 15 Temmuz Gazisi Fatih Eryılmaz ve Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer en dikkat çekici isimler oldu.

İşte Akşener'in açıkladığı liste:

Cevher Cevheri (emekli büyükelçi)

Çiğdem Özer (Aşık Veysel'in torunu)

Elif Gökdemir, Fatih Eryılmaz (15 Temmuz gazisi)

Erdoğan Bozdemir (Eğitimci)

Fulya Yasemin (İş kadını)

Hatice Bilici (İş kadın)

Hüseyin Özlük (Gazi)

Kazım Ataoğlu (Bingöl eski milletvekili)

Orkun Ertürkmen

Suat Çağlayan (Eski bakan)

Aydan Yılmaz

Tugay Uluçevik

Nafi Özyurt Sipahioğlu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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