Yunanistan'da temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, Yunanistan Başbakanı Çipras'la baş başa görüştükten sonra kameraların karşısına geçti. İki liderin gündemin Türkiye de vardı. İki lider basın toplantısında, "Türkiye, AB yolunda ilerlemeli" mesajı verdi.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Çipras, Yunanistan'ın Türkiye-AB ilişkilerine önem verdiğini söyledi, tarafların kendilerine düşen yükümlüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

"ERDOĞAN'LA SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı ise Türkiye'nin AB için önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasınının önemine değinen Macron, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temasta olduklarının altını çizdi.

"YUNANSİTAN YAVAŞ YAVAŞ KRİZDEN ÇIKIYOR"

Macron, Yunanistan krizini başlangıcından bu yana bir Avrupa krizi olarak değerlendirdiğini anlatarak, Yunan hükümetinin gerçekleştirdiği reformlar ve kurtarma paketi programındaki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunanistan'ın memorandumdan çıkmak için reformları sürdürmesi gerektiğine dikkati çeken Macron, zayıf noktalar olsa da ülkenin yavaş yavaş krizden çıktığını belirtti.

"IMF İYİ NİYETLİ OLMALI"

Cumhurbaşkanı Macron, IMF'nin Yunanistan'ın kurtarma paketi müzakerelerindeki tutumuna ilişkin, "IMF müzakerelerde iyi niyetli olmalı ve yeni şartlar koşmamalı." diye konuştu.

Macron, "IMF önemli bir organizasyon ve üstlendiği rolü destekliyorum ama IMF'nin Avrupa programlarını denetleme metodu doğru değil. IMF'nin rolü Avrupa meselelerine müdahale etmek değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın yüksek kamu borcuna yönelik Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrıda bulunan Macron, "Avro Grubu Yunanistan'ın borcunu hafifletmek için gerekli önlemleri almalı." şeklinde konuştu.

ÇİPRAS: IMF YERİNE BU SORUNU AB ÇÖZSÜN

Yunanistan Bşbakanı Çipras da IMF'nin rolüne ilişkin, "Avrupa sorunlarını çözebilmek için kendi finansal araçlarına ve kurumlarına sahip. Avrupa kendi meselelerini kendisi çözebilmeli." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın krizden çıkmasıyla Avrupa'nın da krizlerinin sona ereceğini savunan Çipras, "Yunanistan kurtarma paketlerinden kurtulmak için hazır ve kararlı. Kreditörlerimizin de gecikme ve sorunlardan kaçınma noktasında aynı yaklaşıma sahip olduklarından eminim." diye konuştu.

Çipras, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktararak, özellikle savunma ve enerjinin iş birliği açısından önemli alanlar olduğunu kaydetti.

Kaynak: haberinburada