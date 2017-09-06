MERKEL NİHAYET İTİRAF ETTİ: TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİNİN HİÇBİR ZAMAN TARAFTARI OLMADIM
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin hiçbir zaman taraftarı olmadığını itiraf etti. Açıklamayla Merkel, bugüne kadarki "destek" sözlerini de yalanlamış oldu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Yazı İşleri Ağı'na verdiği röportajda, Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon düellosunda söylediklerinin altını çizerek ekim ayında gerçekleştirilecek AB Zirvesi'nde diğer AB liderleriyle Türkiye'nin üyeliğini masaya yatırmak istediğini belirtti.
"ANCAK BİRLİK OLURSAK DURDURABİLİRİZ"
Türkiye ile müzakerelerin ancak ortak bir karar ile durdurulabileceğini vurgulayan Merkel, AB'ye üye devletler arasında konuyla ilgili bir ihtilaf yaşanmamasını arzu ettiğini ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNE HİÇBİR ZAMAN TARAF OLMADIM"
Merkel, Türkiye'nin üyelik müzakerelerini büyük ölçüde selefi Gerhard Schröder'den devraldığını, ancak Schröder'in partisi SPD'den farklı olarak hiçbir zaman Türkiye'nin AB üyeliğinin taraftarlarından olmadığını da vurguladı.
"ALMANLAR TUTUKLUYKEN MÜZAKERELER DEVAM EDEMEZ"
Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşları konusuna da değinen Merkel, "Hukuk devletiyle bağdaşmayan bu tür olaylar yaşanırken Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin paralel olarak devam etmesi söz konusu olamaz" diye konuştu.
TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BİR TAKTİK ÖNERDİLER
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulmasının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunarak alternatif bir öneride bulundu. Schwäbische Zeitung'a konuşan Kauder, "Ben şahsen Türkiye'ye insan hakları, inanç özgürlüğü ve hukuk devleti faslını müzakere etmeyi önerirdim" ifadelerini kullandı.
Kauder, "Erdoğan bu öneriyi geri çevirirse de müzakerelere tamamen sırtını çevirmiş olur. Böyle bir taktik, Avrupalıların onu doğrudan kapının dışına itmesinden çok daha zekice olurdu" dedi.
Kaynak: haberinburada
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