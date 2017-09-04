MERKEL: TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERİN SONA ERDİRİLMESİNİ AB GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIM
Almanya Başbakan Merkel'den Türkiye ile Almanya arasında son dönemlerde yaşanan gerilimi daha da artıracak bir açıklama geldi.
"TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTIRILMASINI İSTİYORUM"
Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını istediğini söyleyen Merkel, "Türkiye nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Daha sert bir seyahat uyarısı düşünülebilir. Bunu değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ ŞU AN ZATEN DEVAM ETMİYOR"
Merkel ayrıca Hermes veya Dünya Bankası kredilerinin de gözden geçirildiğini ifade etti. Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin de şu anda zaten devam etmediğini belirten Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ancak AB üyelerinin onayıyla sona erdirilebileceğini ifade etti.
"AB MÜZAKERELERİNİN SONLANDIRILMASINI GÜNDEME GETİRECEĞİM"
Merkel, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini Avrupa Birliği'nin gündemine getirmek istediğini söyledi. Merkel, Avrupalı yetkililerle ortak bir pozisyon bulup bulamayacakları ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilemeyeceğini görüşeceğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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