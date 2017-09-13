HABERLER.COM / Özel - Almanya'da, 24 Eylül'deki genel seçimler için geri sayım devam ederken, politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuran Başbakan Angela Merkel ve partisi CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) ülkedeki Türklerin oylarını kapmak için özel afişler hazırlattı.

MERKEL TÜRKLERE TEBESSÜM EDİYOR

"İçinde mutlu ve severek yaşayacağımız bir Almanya için" başlığını taşıyan afişlerde, Başbakan Angela Merkel'in arkasında Almanya bayrağı yerleştirilmiş gülümseyen bir fotoğrafı da yer alıyor.

Tamamı Türkçe hazırlanan afişlerde "Oyunuzu CDU'ya vermek için iyi sebepler" denilerek Türk seçmene 3 maddelik bir vaat paketi sunuluyor.

TÜRKLERİ DIŞLAYAN İFADELER

Gazetelere ilan olarak da verilen afişte, vaatler sıralanmadan önce kısa bir girizgah da yapılıyor. Ve Merkel'in Almanya'daki Türklere bakışı da bu kısa yazıda kendini ifşa ediyor.

"24 Eylül 2017 tarihinde meclis genel seçimlerinde sizin oyunuz çok önemli" diyen Merkel "Türkiye kökenliler olarak Almanya'nın başarısına katkınız son derece büyük" ifadeleriyle daha baştan oy verme hakkı olan Alman vatandaşı Türkleri dışlıyor.

TÜRKLER HALEN "ÖTEKİ"

Devamında gelen "Bizler hep birlikte ve birarada ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için sizlerle beraber çalışmak istiyoruz" sözleri ise, Türklerin Almanya'da halen "öteki" olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

TÜM VAATLER EKONOMİ ÜZERİNE

İşte afişte Türk seçmenlere verilen vaatler:

1- Daha iyi işler ve maaşlar için. Esnafları ve orta sınıfı güçlendirecek, mesleki ve meslek için eğitime yatırım yapacağız

2- Bütün çocuklar için en iyi eğitim - kimsenin köken ve kimliğine bakmadan. Okullarımızı dijital yüzyıla hazırlamak istiyoruz ve kalifiye elemanlara daha iyi yükselme olanakları yaratmak istiyoruz.

3- Ailelere daha fazla saygı. Çocuklu aileler için aylık çocuk parasını çocuk başı 25 Euro artıracağız ve çocuk vergi muafiyetini yükselteceğiz.

"İKİ OYUNUZU DA BİZE VERİN"

Türklere 25 Euro fazladan yardım vaat ederken onları "kalifiye eleman" olmaktan ileri görmeyen afiş "Seçme hakkınızı kullanın ve her iki oyunuzu da CDU'ya verin. Bize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz" sözleriyle son buluyor.

İşte Merkel ve partisi CDU'nun afişi:

Kaynak: haberinburada