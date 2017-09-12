Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 'Türkiye ile müzakerelerin bitirilmesi' çıkışı üye ülkelerin çoğundan destek görmezken Avrupa Parlamentosu (AP) da bu fikre soğuk olduğunun sinyallerini net şekilde veriyor. AP'deki ana siyasi grupların liderleri, müzakerelerin tamamen sonlandırılmasından yana değil. Bununla birlikte, daha önceki AP kararlarına da yansıyan, müzakerelerin askıya alınması fikri öne çıkıyor.

"NET BİR KARAR VERİLMELİ"

AP'nin en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP) Lideri Manfred Weber, Türk tarafından 'yeni provokasyonlar' olduğunu belirterek net bir sinyal verilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. AP'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Weber, "Müzakereleri dondurmaya yönelik net bir karara ihtiyaç var. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A DEĞİL TÜRK HALKINA ZARAR VERİR"

AP'nin ikinci büyük grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar'ın (S&D) lideri Gianni Pittella da Türkiye'de yaşanan gelişmeler bağlamında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasından yana olduklarını belirterek, "Müzakerelerin sonlandırılmasına karşıyız. Adaylık statüsüne son verilmesi Erdoğan'a değil Türk halkına zarar verir" dedi.

"TÜRKİYE ERDOĞAN, ERDOĞAN DA TÜRKİYE DEĞİL"

Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller ise "Türkiye Erdoğan, Erdoğan da Türkiye değil" vurgusu yaparak odaklanılması gerekenin Gümrük Birliği olması gerektiğini söyledi. Ülkedeki durumun ne kadar kötü olduğunun en belirgin örneklerinden birinin Cumhuriyet davası olduğunu kaydeden ve ekonominin çok iyi gitmediğini söyleyen Keller, sivil toplumu değil yönetimi olumsuz etkileyecek adım atılmasından yana olduklarını belirterek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar acilen durdurulmalı" diye konuştu. Yeşiller de müzakerelerin tamamen bitirilmesine karşı çıkıyor.

BİTİRME İÇİN OYBİRLİĞİ GEREKLİ

Müzakerelerin askıya alınması için ya Komisyon'un öneride bulunması ya da üye ülkelerin üçte birinden bu yönde talep gelmesi gerekiyor. Bu talebin gelmesi halinde Komisyon müzakerelerin askıya alınmasına ve yeniden başlatma kurallarının belirlenmesine ilişkin teknik çalışma yapıyor. Komisyon'un önerisi AB ülkelerinin onayına sunuluyor ve askıya almak için nitelikli çoğunluk aranıyor. Müzakerelerin yeniden başlatılması için ise oybirliği gerekiyor.

Müzakerelerin tamamen sona erdirilmesi için ise oybirliği gerekiyor. AB ülkelerinden şu ana kadar gelen açıklamalar Merkel'in, Türkiye'nin müzakere sürecine son verilmesi doğrultusundaki fikrine sadece Avusturya'dan tam destek aldığını diğer ülkelerin ise bu düzeyde radikal bir adıma sıcak bakmadıklarını ortaya koyuyor. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada