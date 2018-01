Son zamanlarda gündemden düşmeyen sanal para ile ilgili yayınlanan son araştırmaya göre, merkez bankalarının yarısı gelecek on yıl içerisinde bu teknolojiye geçmeyi planlıyor.

Son zamanlardan gündemden düşmeyen sanal para ile ilgili Cambridge Centre for Alternative Finance tarafından yaptırılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre merkez bankalarının yüzde 40'ı yani yaklaşık her iki merkez bankasından biri gelecek on yıl içerisinde bu teknolojiye geçmeyi planlıyor. Hatta bazı bankalar bitcoin gibi sanal paraları halka arz etmeyi dahi düşünüyor.

İKİ YIL İÇERİSİNDE GEÇECEK BANKALAR VAR

Araştırmaya katılan merkez bankalarından beşte biri ise önümüzdeki iki yıl içerisinde bu teknolojiye geçebileceğini kaydetti.

Halihazırda Çin ve Hollanda sanal para birimlerinin prototipini yapmış durumda. Ayrıca Kanada ve Rusya merkez bankaları da sanal para teknolojisini temel alan sistemleri test ediyor. Son olarak Uruguay yaptığı açıklamada vatandaşlarından sanal para ile havale yapmalarını sağlayacak bir deneme yapacaklarını duyurmuştu.

BANKALAR SANAL PARAYI ARAŞTIRIYOR

Dünya genelinde 25 merkez bankasının katıldığı araştırmada dikkat çeken diğer bir sonuç ise her on bankadan sekizinin bu teknolojiyi araştırdığını ifade etmesi oldu.

Araştırmada ayrıca merkez bankalarının en çok ilgi duyduğu sanal paranın ise eteryum olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük sanal para birimi bitcoin şu sıralar 3.937 dolardan, eteryum ise 293 dolardan işlem görüyor. (Uzman Para)

Kaynak: haberinburada