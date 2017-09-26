MERKEZ BANKALARI SANAL PARA TEKNOLOJİSİNE GEÇECEK
Son zamanlarda gündemden düşmeyen sanal para ile ilgili yayınlanan son araştırmaya göre, merkez bankalarının yarısı gelecek on yıl içerisinde bu teknolojiye geçmeyi planlıyor.
Son zamanlardan gündemden düşmeyen sanal para ile ilgili Cambridge Centre for Alternative Finance tarafından yaptırılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre merkez bankalarının yüzde 40'ı yani yaklaşık her iki merkez bankasından biri gelecek on yıl içerisinde bu teknolojiye geçmeyi planlıyor. Hatta bazı bankalar bitcoin gibi sanal paraları halka arz etmeyi dahi düşünüyor.
İKİ YIL İÇERİSİNDE GEÇECEK BANKALAR VAR
Araştırmaya katılan merkez bankalarından beşte biri ise önümüzdeki iki yıl içerisinde bu teknolojiye geçebileceğini kaydetti.
Halihazırda Çin ve Hollanda sanal para birimlerinin prototipini yapmış durumda. Ayrıca Kanada ve Rusya merkez bankaları da sanal para teknolojisini temel alan sistemleri test ediyor. Son olarak Uruguay yaptığı açıklamada vatandaşlarından sanal para ile havale yapmalarını sağlayacak bir deneme yapacaklarını duyurmuştu.
BANKALAR SANAL PARAYI ARAŞTIRIYOR
Dünya genelinde 25 merkez bankasının katıldığı araştırmada dikkat çeken diğer bir sonuç ise her on bankadan sekizinin bu teknolojiyi araştırdığını ifade etmesi oldu.
Araştırmada ayrıca merkez bankalarının en çok ilgi duyduğu sanal paranın ise eteryum olduğu ortaya çıktı.
Dünyanın en büyük sanal para birimi bitcoin şu sıralar 3.937 dolardan, eteryum ise 293 dolardan işlem görüyor. (Uzman Para)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar