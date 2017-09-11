MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! İŞTE YIL SONU DOLAR TAHMİNİ
Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketine göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi Ağustos anket döneminde yüzde 9,46 iken, bu anket döneminde yüzde 9,72 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,37 iken, bu anket döneminde yüzde 8,35 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.
DOLAR/TL BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,87 TL ve 3,83 TL olarak gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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