Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun yıllık bazda yüzde 10.68 ile tekrar çift haneye yükseldiği Ağustos ayı tüketici fiyatları enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunlara dikkat çekti:

İŞLENMİŞ GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

Ağustos'ta gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldi.

Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış gösterdi.

Yıllık enflasyon hizmet grubunda yatay seyrederken,temel mal grubunda giyim ve dayanıklı tüketim malları kaynaklı olarak belirgin bir artış kaydetti.

Bu doğrultuda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi.

GİYİM FİYATLARINDAKİ YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Temel mal grubu ana eğilimindeki yükselişte giyim fiyatlarındaki yöntem değişikliğinin olumsuz etkisi de hissedildi.

MOBİLYA, OTOMOBİL VE BEYAZ EŞYA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BELİRLEYİCİ OLDU

Dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen artışta mobilya, otomobil ve beyaz eşya fiyatlarında gözlenen yüksek fiyat artışları belirleyici olurken, bu gelişmede TL'nin euro karşısındaki değer kaybının etkileri de izlendi.

Yurt içi üretici fiyatlarındaki artışta, petrol ve endüstriyel metal gibi uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkisi öne çıktı.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlü seyrini korudu.

Kaynak: haberinburada