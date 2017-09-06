Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

Merkez Bankası, enflasyonun nedenlerini açıkladı

MERKEZ BANKASI, ENFLASYONUN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası, enflasyonun yıllık bazda yüzde 10.68 ile tekrar çift haneye yükseldiği, Ağustos ayı enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Merkez Bankası, Enflasyonun Nedenlerini Açıkladı(5/10)1

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun yıllık bazda yüzde 10.68 ile tekrar çift haneye yükseldiği Ağustos ayı tüketici fiyatları enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunlara dikkat çekti:

İŞLENMİŞ GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

Ağustos'ta gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldi.

Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış gösterdi.

Yıllık enflasyon hizmet grubunda yatay seyrederken,temel mal grubunda giyim ve dayanıklı tüketim malları kaynaklı olarak belirgin bir artış kaydetti.

Bu doğrultuda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi.

GİYİM FİYATLARINDAKİ YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Temel mal grubu ana eğilimindeki yükselişte giyim fiyatlarındaki yöntem değişikliğinin olumsuz etkisi de hissedildi.

MOBİLYA, OTOMOBİL VE BEYAZ EŞYA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BELİRLEYİCİ OLDU

Dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen artışta mobilya, otomobil ve beyaz eşya fiyatlarında gözlenen yüksek fiyat artışları belirleyici olurken, bu gelişmede TL'nin euro karşısındaki değer kaybının etkileri de izlendi.

Yurt içi üretici fiyatlarındaki artışta, petrol ve endüstriyel metal gibi uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkisi öne çıktı.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlü seyrini korudu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merkez  Bankası  Enflasyonun  Nedenlerini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER