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merkez bankası hakkında flaş iddia!

MERKEZ BANKASI HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

Bloomberg News'te yer alan habere göre, Merkez Bankası döviz swapı yoluyla TL'yi destekleyecek çalışma yapıyor

Tarih : 17 Ocak 2017, 17:40
Puan Ver : Merkez Bankası Hakkında Flaş İddia!(9/10)8


Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz swapı yoluyla TL'yi destekleyecek çalışma yapıyor. Haberin ardından kur ilk etapta 3.79'dan 3.76'ya geriledi.



Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın son adımı ile ilgili şunları söyledi:



"Kaynaklara göre; Türkiye Merkez Bankası döviz rezervlerini kullanmadan piyasalara döviz swaplarıyla müdahale etme amacını taşıyor. Halen uluslararası sermaye piyasalarından swap işlemleri yapan Türk bankalarına, Merkez Bankası bu işlemler için sözleşmede karşı taraf olmayı tahhüt edecek. Böylece Türk bankaları döviz swap işlemlerini Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirecek. Merkez Bankası'nın swap aracını TRY likiditesini sıkılaştırmaya yönelik çalışmalarda tamamlayıcı amaçla kullanacak. Piyasanın döviz ihtiyacı Merkez Bankası üzerinden sağlanacak ve Merkez Bankası geri almak üzere piyasaya dolar verecek. Belirli bir kur ve faiz üzerinde (örneğin o günkü anında döviz kuru) anlaşarak Merkez Bankası bankadaki Türk Lirası fazlasını devralır ve ona karşılığında dolar verir. Anlaşma süresi dolduğunda ise bu kez önceki işlemlerin tam tersini yaparlar. Merkez Bankası, Türk Lirasını eski sahibi bankaya verirken, B bankası da ona, aldığı dolarları iade eder. Buradan hareketle Merkez'in 2015'te 106 milyar dolar olan rezervi şu anda 92 milyar dolara inmiş durumda; Merkez de böylece dövizini satmadan piyasaya döviz likiditesi sağlıyor.



Hali hazırda piyasada efektif fonlama oranı yüzde 8,74'e yükseldi, ilk defa faiz koridorunun dışında ve üst bandın üzerinde bir piyasa fonlaması var. Swap hamlesi piyasa fonlamasını daha yukarılara doğru çekebilir. Açıkçası 24 Ocak'ta Merkez Bankası'nın fiili durumu reele çevirerek 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapma ihtimali var. Faiz koridorunu hafifçe genişletmek, aynı zamanda geç likidite oranını yukarı çekerek fonlama maliyetlerini artırmak da seçenekler arasında."



 



kaynak:habertürk








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