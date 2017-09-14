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MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI


Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Bıraktı
Tarih : 14 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Bıraktı(6/10)2

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, açıkladığı kararında, yüzde 8 olan politika faizini, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandını ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandını sabit tuttu. Banka Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı da yüzde 12,25 olarak bıraktı

BEKLENTİLER SABİT TUTULMASI YÖNÜNDEYDİ

TCMB tarafında ise kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklenmiyordu ancak açıklamalar izlendi. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyordu. Ekonomistler, Türk Lirası'nın son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyordu.

SON HAMLE NİSAN AYINDA GELMİŞTİ

TCMB son olarak nisanda enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla geç likidite penceresi (GLP) faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmişti. Enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi (GLP) faizini para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanan TCMB, GLP faiz oranını kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.

MERKEZ BANKASI KARARINA DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolarda küresel güçlenme eğilimi ve buna paralel gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen değer kaybıyla 3.46'lı seviyelere yükselen dolar/TL', Merkez Bankası'nın kararının ardından 3.45 seviyesinin altına geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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