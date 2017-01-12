

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak." ifadelerini kullandı.







Şimşek, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulundu.







"Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" görüşüne yer veren Şimşek, fiyat istikrarının temel öncelikleri olduğunu belirtti.







Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, "Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir." değerlendirmesinde bulundu.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında Döviz kurunun bir silah gibi kullanıldığını belirtmiş, "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, Döviz almak yerine satarak ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır." değerlendirmesini yapmıştı.







kaynak:bloomberght