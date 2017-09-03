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MERSİN'DE DENİZE GİREN BABA KAYBOLDU, OĞLU BOĞULARAK CAN VERDİ


Mersin'de denize giren baba kayboldu, oğlu boğularak can verdi
Tarih : 03 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Mersin'de Denize Giren Baba Kayboldu, Oğlu Boğularak Can Verdi(7/10)3

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren baba ile oğlundan kötü haber geldi.

SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİRDİLER

55 yaşındaki İsmail Hakkı Yürük ile 12 yaşındaki oğlu Emirhan Yürük, akşam saatlerinde Kulak Mahallesi Akdeniz Sahili Yeniyatan mevkisinde denize girdi.

ŞÜPHELENEN VATANDAŞLAR, EKİPLERE HABER VERDİ

Vatandaşlar denize giren baba oğlun denizden çıkmaması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik botu ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULARAK CAN VERDİ

Ekipler, kıyıya yakın yerde baygın vaziyette 12 yaşındaki Emirhan Yürük'e ulaştı. Küçük çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DENİZDE KAYBOLAN BABA ARANIYOR

Ekiplerin baba İsmail Hakkı Yürük'ü arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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