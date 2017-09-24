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MERSİN'DE EVİN BAHÇESİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU


Mersin'de Evin Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu
Tarih : 24 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : Mersin'de Evin Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu(7/10)3

Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlar, bahçe içerisinde erkek cesedi buldu. Polis yaptığı incelemede cesedin Abdullah Karaca'ya ait olduğunu belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Koyuncu Mahallesi Güzeloluk yolu ışıkları civarında bir kişi, yol kenarındaki evin arka bahçesinde bir erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. Polis cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirdi. Yapılan araştırmada cesedin Abdullah Karaca'ya ait olduğu tespit edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 55 yaşında olduğu belirtilen adamın bahçede kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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