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Mersin'de Pijama Arası Uyuşturucu Sevkiyatı: 269 Bin Adet Bulundu

MERSİN'DE PİJAMA ARASI UYUŞTURUCU SEVKİYATI: 269 BİN ADET BULUNDU

Mersin'de şüpheli bir otomobilde yapılan aramada 269 bin adet captagon tablet uyuşturucu hap, pijama takımlarının arasında bulundu.

Tarih : 08 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Mersin'de Pijama Arası Uyuşturucu Sevkiyatı: 269 Bin Adet Bulundu(8/10)4

Mersin polisi, şüpheli bir otomobilde yaptığı aramada 269 bin adet captagon tablet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu hapları bir zarfın içine koyarak, pijama takımlarının içine tek tek yerleştiren uyuşturucu tacirleri, uyguladıkları yöntemle görenleri şaşırttı.

269 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban Serbest Bölge Gişelerinde uygulama yaptı. Uygulamada şüpheli her aracı durduran ekipler, tek tek arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin durdurulan bir otomobile yoğun tepki vermesi üzerine ekipler, araçta detaylı çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda 269 bin adet captagon tablet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapları bir zarfın içine koyarak, pijama takımlarının içine tek tek yerleştiren uyuşturucu tacirleri, uyguladıkları yöntemle görenleri şaşkına çevirdi.

YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ekipler, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına da operasyonlarını sürdürüyor. Yeni Mahalle Fasih Kayabalı Caddesi'nde yapılan uygulamada 9 paket halinde esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 125 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler, özellikle Üniversite Caddesi, Selen Kavşağı ve Demirtaş Mahallesi'nde de uygulamalarına aralıksız devam ederek, sokak satıcılarına nefes aldırmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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