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MERSİN'DEKİ POLİS MERKEZİNE SALDIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULAN CANLI BOMBA DEAŞ'LI ÇIKTI


Mersin'deki Polis Merkezine Saldırmaya Çalışırken Vurulan Canlı Bomba DEAŞ'lı Çıktı
Tarih : 06 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Mersin'deki Polis Merkezine Saldırmaya Çalışırken Vurulan Canlı Bomba Deaş'lı Çıktı(8/10)4

Mersin'de karakola bombalı saldırı hazırlığındaki bir terörist vurularak öldürüldü. İçişleri Bakanlığı teröristin DEAŞ üyesi olduğunu açıkladı.Valilik açıklamasında ise teröristin bombayı patlatmak isterken vurulduğu belirtildi.Öldürülen canlı bombanın 20 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir E., olduğu ve karakola 50 metre mesafede bir evde yaşadığı ortaya çıktı.

BAKANLIK: CANLI BOMBA DEAŞ'LI

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Mersin Yenişehir İlçesi 50'ncı Yıl polis Merkez Amirliği önünde 6 Eylül 2017 Çarşamba günü üzerinde canlı bomba yeleği olan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde yapılan operasyonlarda bugün Şırnak'ta 5, Ağrı'da 5, Muş'ta biri yaralı 5 ve Mersin'de bir olmak üzere 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak İli Uludere İlçesi Berhancı Deresi Bölgesin'de yapılan askeri operasyonlar sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ağrı Diyadin İlçesi Şahgül Yaylası Kırsalında Yakın Hava Desteği ile bugün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Muş Merkez İlçe Alaniçi Köyü kırsalında Yakın Hava Destekli operasyonlar sonucunda; 4 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu yaralı olarak, 2 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf ile birlikte ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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