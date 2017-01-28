

Çıkışta muhabirlerle sohbet ettiği sırada arkadaşlarının “Hadi söyle Merve... Kim hamileyse sürprizi arkadaşlarla paylaşalım” açıklaması karşısında şoke olan oyuncu, “Yine top bana kaldı” demekle yetindi.“



Yeni dizisinizde öpüşme sahneleriniz var mı?” sorusuna oyuncunun arkadaşları “Maalesef yok. Tam öpüşecekken kesiyorlar. Murat Bey kızacak bize” diyerek kahkaha attı.







kaynak:habertürk