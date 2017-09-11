MERYEM'DEN OLAY DANS! 4 SAATTE 200 BİN İZLENDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Meryem Uzerli, Haluk Bilginer'le birlikte sergilediği dansla büyük beğeni topladı.
Meryem Uzerli, haziran ayında dans eğitimi almaya başlamış ve bunun üzerine dans eğitmeniyle birlikte sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. 3 ay sonra tekrar dans performansı gösteren Meryem Uzerli büyük beğeni topladı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Güzel oyuncu Meryem Uzerli ve usta isim Haluk Bilginer, beraber dans performansı sergiledi. Uzerli, Haluk Bilginer ile dans ettiği dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Meryem Uzerli'nin dans performansı takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sağlıklı beslenen ve bol bol egzersiz yapmayı da ihmal etmeyem Meryem Uzerli'nin fit vücudu tam not aldı.
Kaynak: haberinburada
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