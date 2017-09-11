Meryem Uzerli, haziran ayında dans eğitimi almaya başlamış ve bunun üzerine dans eğitmeniyle birlikte sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. 3 ay sonra tekrar dans performansı gösteren Meryem Uzerli büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Güzel oyuncu Meryem Uzerli ve usta isim Haluk Bilginer, beraber dans performansı sergiledi. Uzerli, Haluk Bilginer ile dans ettiği dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Meryem Uzerli'nin dans performansı takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sağlıklı beslenen ve bol bol egzersiz yapmayı da ihmal etmeyem Meryem Uzerli'nin fit vücudu tam not aldı.

Kaynak: haberinburada