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METEOROLOJİ 5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISINDA BULUNDU


METEOROLOJİ 5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISINDA BULUNDU
Tarih : 20 Ocak 2017, 10:39
Puan Ver : Meteoroloji 5 İl İçin Buzlanma Ve Don Uyarısında Bulundu(6/10)3



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönünde hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.



Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.



 



kaynak:trthaber









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