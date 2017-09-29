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Meteoroloji, İstanbulluları uyardı: Hafta sonuna dikkat!

METEOROLOJİ, İSTANBULLULARI UYARDI: HAFTA SONUNA DİKKAT!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün aralıklarla yağış bekleniyor. Cumartesi ve pazar günü de Marmara ile Ege'de sağanak etkisini gösterecek.

Tarih : 29 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Meteoroloji, İstanbulluları Uyardı: Hafta Sonuna Dikkat!(7/10)3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Cumartesi ve pazar günleri Marmara ile Ege'de sağanak yağış bekleniyor.

8 İL İÇİN DE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  İstanbulluları  Uyardı  Hafta  Sonuna  Dikkat    haber

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