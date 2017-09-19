Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, hava sıcaklıklarının, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde, 6 ila 10 derece azalacağının ve mevsim normalleri civarına düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz 2 hafta boyunca yurt genelinin, sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldığı belirtildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiği hatırlatılırken, bazı illerde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı kaydedildi.

SICAKLIK YARIN MARMARA'DA HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK

Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde hissedilir derecede artacağının, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağının ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğinin beklendiği belirtildi. Öte yandan perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere hava sıcaklığının azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği kaydedildi.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca "21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya'da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM DA UYARMIŞTI

Sonbahar geldi ancak sıcak ve bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor. Ancak önümüzdeki günlerde İstanbulluları serin hava bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21 Eylül'den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Açıklamada, "21 Eylül'den itibaren kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarların Balkanlar üzerinden taşıyacağı soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların, hissedilir derecede azalarak yerini sonbahar havasına bırakması bekleniyor" denildi.

SICAKLIK 35 DERECEDEN 23'E DÜŞECEK

Cuma günü sıcaklık değerlerinin 35 dereceden 23 dereceye düşmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Konya ve Çankırı'nın batı ilçeleri, Bolu'nun güneydoğu çevreleri ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 35İstanbul: Parçalı, zamanla az bulutlu 32İzmir: Az bulutlu ve açık 35Adana: Az bulutlu ve açık 35Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 30Samsun: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 26Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27Erzurum: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: haberinburada