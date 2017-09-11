Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü

METEOROLOJİ UYARDI: HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK!


Meteoroloji Uyardı: Hava Sıcaklıkları Artacak!
Tarih : 11 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Hava Sıcaklıkları Artacak!(7/10)3

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Eskişehir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

YURT GENELİNDE HAVA ISINACAK

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken hafta sonuna kadar Güney Marmara'da yağış beklenmiyor.

BURSA'DA 38 DERECEYİ GÖRECEK

Uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 27 derece olan Bursa'da, en yüksek sıcaklığın yarın 36, 12 Eylül Salı günü ise 38 dereceye çıkması öngörülüyor. Çarşamba günü hava sıcaklığının 33 dereceye düşmesi beklenen Bursa'da, perşembe ve cuma günü ise sıcaklık değerlerinin 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR, BALIKESİR VE ÇANAKKALE DE ISINACAK

Uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 25 derece olan Eskişehir'de ise en yüksek hava sıcaklığının yarın ve 12 Eylül Salı günü 36 derece olması bekleniyor.Balıkesir'de en yüksek sıcaklığın yarın 36, 12 Eylül Salı günü 34, 13 Eylül Çarşamba günü ise 35 derece olacağı tahmin ediliyor.Çanakkale'de en yüksek hava sıcaklığının yarın 29, 12 Eylül Salı günü 28, Yalova'da yarın 32, salı günü 31 ve çarşamba günü 29 derece olacağı öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Hava  Sıcaklıkları  Artacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER