METEOROLOJİ UYARDI: HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK!
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Eskişehir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
YURT GENELİNDE HAVA ISINACAK
Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken hafta sonuna kadar Güney Marmara'da yağış beklenmiyor.
BURSA'DA 38 DERECEYİ GÖRECEK
Uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 27 derece olan Bursa'da, en yüksek sıcaklığın yarın 36, 12 Eylül Salı günü ise 38 dereceye çıkması öngörülüyor. Çarşamba günü hava sıcaklığının 33 dereceye düşmesi beklenen Bursa'da, perşembe ve cuma günü ise sıcaklık değerlerinin 32 derece olacağı tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR, BALIKESİR VE ÇANAKKALE DE ISINACAK
Uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 25 derece olan Eskişehir'de ise en yüksek hava sıcaklığının yarın ve 12 Eylül Salı günü 36 derece olması bekleniyor.Balıkesir'de en yüksek sıcaklığın yarın 36, 12 Eylül Salı günü 34, 13 Eylül Çarşamba günü ise 35 derece olacağı tahmin ediliyor.Çanakkale'de en yüksek hava sıcaklığının yarın 29, 12 Eylül Salı günü 28, Yalova'da yarın 32, salı günü 31 ve çarşamba günü 29 derece olacağı öngörülüyor.
Kaynak: haberinburada
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