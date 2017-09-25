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METEOROLOJİ UYARDI: MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR


Meteoroloji Uyardı: Marmara'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Tarih : 25 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Marmara'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor(8/10)4

Meteoroloji, Tekirdağ ve Kırklareli'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

ANİ SEL VE YILDIRIM TEHLİKESİNE DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"VATANDAŞLAR KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI TEDBİRLİ OLMALI"

Tekirdağ'da salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÖZELLİKLE SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Kırklareli'nde salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, doğusunda çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olmak üzere il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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