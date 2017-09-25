METEOROLOJİ UYARDI: MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji, Tekirdağ ve Kırklareli'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
ANİ SEL VE YILDIRIM TEHLİKESİNE DİKKAT!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:
"VATANDAŞLAR KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI TEDBİRLİ OLMALI"
Tekirdağ'da salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÖZELLİKLE SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Kırklareli'nde salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, doğusunda çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olmak üzere il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar