Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı

METEOROLOJİ UYARDI: YARIN BATI AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR


Meteoroloji Uyardı: Yarın Batı Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor
Tarih : 05 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Yarın Batı Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor(8/10)4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Akdeniz'de beklenen fırtına nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı.

YARIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, "Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Yarın  Batı  Akdeniz  De  Fırtına  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER