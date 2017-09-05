METEOROLOJİ UYARDI: YARIN BATI AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Akdeniz'de beklenen fırtına nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı.
YARIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, "Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek" denildi.
Kaynak: haberinburada
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